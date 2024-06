Cosenza Pride, Alimena: una dichiarazione di amore alla città

il commento

COSENZA “Oggi facciamo alla nostra città una dichiarazione d’amore. Dichiarare alla città ciò che siamo, liberamente. Non solo quello che vogliamo essere ma quello che siamo. Fedeli a noi stessi. Me lo ha insegnato leggere le storie di Achille e Patroclo, di Alessandro e Efestione. Di tanti Santi e Eroi che sono gay e non lo sai. Soprattutto, me lo ha insegnato l’amore della mia vita. Ho imparato che non bisogna aver paura dell’amore. Che in tutte le sue forme è grande, è spaventoso e fa male. E che nonostante tutto, la cosa migliore che si possa fare è viverlo. Anche quando è difficile, anche quando non lo riconosci nell’altro, anche quando finisce, anche quando lo regali ad un altro e finisce per te. Tutte le cose muoiono, alla fine anche le stelle si spengono. Ma non bisogna avere paura. E so che tutte e tutti noi che siamo qui non abbiamo paura dell’amore. Ma c’è qualcuno che non è oggi tra di noi, non sappiamo chi è, ma lei o lui o loro sa chi è. E’ a casa a guardarci dalla sua cameretta in tv, su Facebook, Instagram o Tiktok perché non ha avuto il permesso, la forza o il coraggio di scendere per strada con noi a manifestare l’amore. Ma non è colpa sua. E probabilmente avrebbe voluto. E’ soprattutto a questa persona che rivolgo queste mie parole: in amore non prevale la forza che vince ma vale la forza che perdi in favore dell’altro. Non siamo soli. Siamo insieme. Stanotte alzate gli occhi al cielo, il nostro castello si tingerà dei colori dell’arcobaleno”. Così su facebook il consigliere comunale di Cosenza Francesco Alimena.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato