Moto si scontra con due auto sulla Statale 106 a Cropani, muore un giovane di 24 anni

LA TRAGEDIA

CROPANI Un motociclista di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Statale 106 a Cropani, nel Catanzarese. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il giovane si è schiantato con la sua moto contro due auto. Sul posto un’ambulanza, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato tutti gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente mortale sulla Statale 106. In un post su facebook – dal quale è tratta la foto – l’associazione di volontariato “Basta Vittime” esprime “grande dolore”. L’incidente ha determinato rallentamenti e code nel tratto di strada interessato dall’impatto.

