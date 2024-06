Super Sinner anche sull’erba, vince il torneo di Halle

tennis

Un grande Jannik Sinner ha vinto il “Terra Wortmann Open” (ATP 500 – 2.255.655 euro) di scena sui campi in erba della “Owl Arena” (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. In finale il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto l’amico polacco Hubert Hurkacz, numero 9 Atp e n.5 del seeding, in due set con il punteggio di 7-6 (8), 7-6 (2) in 1 ora e 51 minuti. Per Sinner è il primo successo in carriera in un torneo sull’erba, un ottimo viatico in vista di Wimbledon, il 14esimo in carriera e il quarto quest’anno.

«È una vittoria importantissima, è stata una partita dura, sapevo di dover servire bene. Magari capitano 23 punti importanti nel match e ho cercato di giocare meglio nei momenti che contano. È una bella sensazione la prima vittoria in un torneo sull’erba». Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria nel suo primo torneo su erba, ad Halle in Germania. «Ora c’è Wimbledon e non vedo l’ora, l’anno scorso ho giocato bene arrivando in semifinale. Sicuramente c’è un po’ di differenza ma ci arrivo con più fiducia, ho una settimana per prepararmi», ha concluso Sinner.

