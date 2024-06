Ballottaggio Montalto Uffugo, Biagio Faragalli avanti su Mauro D’Acri

amministrative 2024

MONTALTO UFFUGO Biagio Faragalli saldamente avanti nel ballottaggio di Montalto Uffugo: 4.919 voti per lui contro i 3.116 di Mauro D’Acri. Una tendenza già emersa analizzando i primissimi dati, in base ai quali aveva da subito doppiato lo sfidante totalizzando 1.600 preferenze contro le sue 800.

Al primo turno Faragalli si era fermato poco sotto il 50% dei voti (precisamente al 49,06%) mentre D’Acri aveva totalizzato il 42,43% (il terzo sfidante, Emilio Viafora, si è invece fermato al 8,51% delle preferenze rimanendo dunque fuori dalla contesa). Oggi si saprà se il prossimo sindaco del popoloso centro alle porte di Rende, strategico per la logistica e le infrastrutture di tutta l’area urbana cosentina, sarà il farmacista sostenuto da nove liste e nell’orbita di Forza Italia o l’ex consigliere regionale con delega all’Agricoltura nella presidenza Oliverio, forte anch’egli di nove liste (oltre che del sostegno di Azione).

In linea con quanto registrato a Vibo Valentia e a Gioia Tauro, anche a Montalto l’affluenza è scesa rispetto al primo turno: ha votato il 50,92% contro il 61,36%.

LEGGI ANCHE

Il ballottaggio a Montalto Uffugo e l’eterna sfida tra “montagna” e valle