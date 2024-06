Ballottaggio Montalto Uffugo, la delusione di Mauro D’Acri: «Ma farò opposizione per il bene comune»

amministrative 2024

MONTALTO UFFUGO «Esprimo il mio più sentito ringraziamento agli oltre 4310 cittadini che hanno creduto in me e a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questa avventura elettorale»: così in un post su facebook Mauro D’Acri, sconfitto al turno di ballottaggio da Biagio Faragalli (leggi la notizia).

«Anche se c’è tanta delusione, il vostro supporto ha significato molto per me e non lo dimenticherò mai – aggiunge D’Acri -. Il mio impegno per la nostra comunità non si ferma qui. Farò un’opposizione costruttiva, lavorando con dedizione e trasparenza per il bene comune, perché il mio obiettivo principale resta il progresso e il benessere del nostro territorio».

Poi «un ringraziamento speciale alla mia famiglia, che è stata al mio fianco in ogni momento di questa esperienza. Con loro al mio fianco, non esiste sconfitta». infine l’augurio «al nuovo sindaco Biagio Faragalli buon lavoro e un futuro capace di dare a questa comunità la crescita che merita. Grazie di cuore a tutti».