Catanzaro, Stirpe: «Vivarini? Non dico nulla, chiedete ad Angelozzi»

calcio serie b

CATANZARO «Sul nuovo allenatore chiedete ad Angelozzi, io non mi occupo di queste cose». Con queste parole il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha sbrigato la pratica Vincenzo Vivarini, primo nome per la panchina del club ciociaro reduce da una deludente retrocessione in serie B. «Sul tecnico – ha detto il patron oggi in conferenza stampa – non mi esprimo, è Angelozzi che sceglie e si assume la responsabilità. Ho fiducia in Guido. Il progetto può essere annuale, biennale, triennale, non si sa. Dipende se ci sarà coesione tra l’ambiente e la squadra». Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, da tempo ha trovato l’accordo con il tecnico abruzzese ancora sotto contratto con il Catanzaro. Un contratto che scade il 30 giugno 2025 e che potrebbe portare il Frosinone a pagare una corposa penale a Floriano Noto per appropriarsi del tecnico. Una questione di non facile risoluzione che sta posticipando l’annuncio del nuovo mister giallorosso. Alberto Aquilani resta l’obiettivo principale del club, anche se nelle ultime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Marco Zaffaroni, ex Chievo, Cosenza, Verona e Feralpisalò. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato