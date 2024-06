LETTERA R | La chiesa dei nuovi “profeti”, il Vangelo non accetta le verità del potere – VIDEO

la riflessione

COSENZA Oggi lettera R – rubrica a cura del professore Giancarlo Costabile e in onda su L’altro Corriere Tv – è stata aperta da un breve stralcio della parte conclusiva dell’intervento di Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio, in occasione della veglia di preghiera nella basilica minore di Cassano per ricordare le parole di Papa Francesco quando scomunicò i mafiosi dopo l’omicidio del piccolo Cocò Campolongo. All’iniziativa hanno preso parte anche Monsignor Nunzio Galantino, Vescovo Emerito di Cassano e Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che ha parlato di varchi di speranza. Monsignor Savino ha lanciato profezie di speranza. E’ questo il clima di una chiesa di nuovi profeti, come Monsignor Savino e Don Luigi Sciotti. «Aveva ragione Tonino Bello, invocato anche a Cassano, “i cristiani non devono avere paura di essere sovversivi perché il Vangelo non è un testo che accetta le verità ingiuste, che sono le verità del potere. I cristiani sono l’anima critica di una società e la Chiesa deve andare lungo questo tracciato”». La parola chiave è cambiamento, «che però deve anche avere la capacità di farsi recupero educativo e comprensione nella logica della pedagogia dell’amore». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato