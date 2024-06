cronaca

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Vibo Valentia e, in particolare in località Trainiti. Qui, infatti, un giovane di nazionalità straniera è morto annegato in acqua. All’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti ma intanto, sul posto, sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118.