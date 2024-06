Cosenza, ecco il primo colpo: Christian Kouan

calcio serie b

COSENZA Primo colpo in entrata per il nuovo Cosenza targato Ursino-Delvecchio. A poche ore dalla presentazione del nuovo allenatore rossoblù Massimiliano Alvini, la società guidata dal presidente Eugenio Guarascio ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouan. Il centrocampista nato a Abidijan (Costa D’Avorio) nel 1999, ha siglato un accordo che lo lega alla società rossoblù a partire dal prossimo primo luglio fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. Kouan, centrocampista dinamico e dotato di capacità di inserimento che può ricoprire diversi ruoli dalla mediana alla trequarti, ha collezionato 107 presenze in Serie B siglando 15 reti e 61 presenze e 6 reti in Serie C, sempre con la maglia del Perugia compagine dalla quale proviene. Nel suo passato una stagione molto positiva (nel 2021/22 – 35 presenze e 5 reti) con il tecnico Massimiliano Alvini che ritrova nella nuova avventura.

