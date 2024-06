“Scacciasogni” di Marcostafano Gallo arriva a Lamezia Terme

l’evento

LAMEZIA TERME Sarà l’apprezzato scrittore Marcostefano Gallo il protagonista del secondo appuntamento con la rassegna “Caudex – Visione letterarie”, l’originale format che regala al pubblico un’esperienza multisensoriale fatta di parole, musica, teatro e ballo, capace di coinvolgere ed emozionare.

Venerdì 28 giugno alle ore 18, con ingresso gratuito, sul palco del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme lo scrittore calabrese Marcostefano Gallo presenterà la sua ultima opera “Scacciasogni”, animata da tre personaggi, tre luoghi magici, tre segreti che soltanto la vita potrà svelare. Ognuno a suo modo, in bilico tra il giorno e la notte, tra la libertà e la gabbia.

L’autore di Mongrassano, che ha esordito nella narrativa nel 2007 e finalista dell’edizione 2024 del Premio Muricello, nelle sue opere tratta i temi della solitudine, nelle sue diverse declinazioni, della Calabria e della necessità del sogno.



A dialogare con lo scrittore sarà Sabrina Pugliese, direttore artistico di “Caudex – Visioni letterarie”, mentre a far “vivere” la sua opera saranno gli attori Angela Gaetano, Eugenio Pino, Giuliano Cirillo, Michele Muraca, Fedora Cacciatore e Rosy Vergori. Il tutto allietato dal canto di Giuliana Tenuta, accompagnata dal percussionista Antonio Staropoli. Il libro è infatti una storia che vive, perché nelle sue parole c’è un racconto ma soprattutto più “anime”: quella dello scrittore e quella del racconto stesso, che verranno rappresentate attraverso performance di più stili d’arte, in modo da farlo vivere come un’esperienza emotiva e multisensoriale.

L’atteso evento, inserito nel progetto “Vacantiandu 2024”, la cui direzione artistica è affidata a Enrico Palmieri e Nicola Morelli, è candidato all’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” finanziato con R𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑃𝐴𝐶 2014/2020 – A𝑧. 6.8.3 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

