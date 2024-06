Una nuova strage sulla SS106, tre morti e il dramma di una famiglia spezzata

il fatto

REGGIO CALABRIA Una terribile tragedia familiare che insanguina le strada calabresi. Un dramma consumatosi in pochi istanti lungo la SS 106 Jonica, in contrada “Moschetta”, nei pressi di Locri. A bordo di una Fiat Panda stanno viaggiando Antonio Simonetti, 62enne operatore scolastico di Brancaleone alla guida dell’auto, la moglie Domenica Palamara di 55 anni, la sorella Santina Palamara di 51 anni e il 19enne Giuseppe Simonetti.

Secondo una prima ricostruzione, forse a causa di un malore del guidatore, l’auto sbanda finendo rovinosamente contro un muretto. Un impatto che non lascia scampo allo stesso 62enne, morto sul colpo, così come la moglie.

Sul posto arrivano subito i soccorsi ma le condizioni di Santina Palamara sono particolarmente gravi e viene trasportata subito in ospedale, a Locri, dove muore poco dopo. Il 19enne, invece, trasportato al Gom di Reggio Calabria, sarebbe fuori pericolo.

La tragedia e la rabbia

Un pomeriggio trasformatosi in una immane tragedia per una famiglia che, a quanto pare, si stava recando proprio all’ospedale di Locri per alcuni accertamenti. L’ennesimo dramma che colpisce al cuore la Calabria, le cui strade – e ancora una volta la SS106 – finisce nelle inevitabili polemiche legate alla sicurezza. In una nota il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” denuncia la tragedia. «Sono 19 le vittime sulla Statale 106 dall’inizio dell’anno – evidenzia il Direttivo – fino ad oggi abbiamo avuto in media una vittima ogni 9 giorni. Il bilancio si aggrava, inoltre, se consideriamo che mai, dal 1996 fino ad oggi, nei primi 6 mesi dell’anno abbiamo registrato così tante vittime e, fra queste, 12 hanno meno di 45 anni.In questo momento di grande dolore vogliamo dedicare una riflessione sulle vittime per esprimere la nostra solidarietà e cordoglio alle Famiglie Simonetti e Palamara. Mentre a Giuseppe (l’unico sopravvissuto, figlio 19enne della coppia deceduta), vogliamo esprimere e la nostra vicinanza ideale».

