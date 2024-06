Viali: «A Cosenza progetto tecnico cambiato all’improvviso. Ecco perché sono andato via»

calcio serie b

COSENZA «La mia è stata un’estate un po’ particolare, fino a quindici giorni fa non ero un allenatore sul mercato, poi sono cambiate le situazioni nella squadra in cui mi trovavo (il Cosenza, ndr) e ho fatto una scelta diversa, anche un po’ un salto nel buio, senza essere certo di trovare qualcosa. Invece, sotto questo punto di vista il direttore sportivo Pizzimenti, il giorno successivo la mia rescissione, mi ha chiamato subito e ci siamo incontrati. Devo dire la verità, mi ha trasmesso grande entusiasmo anche se già io ero affascinato dalla piazza e da questa maglia storica. Il contatto umano è stato ottimale e abbiamo chiuso velocemente». Queste le parole di William Viali, ex tecnico del Cosenza, presentato oggi alla stampa come nuovo allenatore della Reggiana. «Cosa è successo a nella mia precedente squadra? – ha detto ancora Viali –. C’era un progetto tecnico molto avanzato che ci aveva portato a finire la stagione in maniera molto positiva, ero convinto di dare continuità a quel lavoro, ma poi per vari aspetti sui quali non entro nel merito, il percorso tecnico è stato cambiato con la non riconferma del direttore sportivo (Roberto Gemmi, ndr), un nuovo percorso è iniziato e quindi da zero ho preferito fermarmi perché i due percorsi, quello della società e quello personale, erano diversi». Viali ha confermato l’accordo ormai concluso con l’ex Cosenza Meroni che non ha accettato la proposta di rinnovo del contratto del nuovo ds rossoblù Delvecchio. All’affermazione di un giornalista locale “Speriamo di non fare il Cosenza 2” (la Reggiana è interessata anche a Marras, Antonucci, Voca e Calò), l’allenatore di Vaprio D’Adda ha risposto: «Per quanto riguarda i nomi, non so perché lei sia dispiaciuto del Cosenza 2. Le sono antipatici?»

Accanto a Viali erano seduti il ds Pizzimenti e il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, nato a Cosenza (ma è di Roseto Capo Spulico), architetto e imprenditore nel campo delle costruzioni. «Sono almeno tre anni – ha rivelato il patron – che inseguiamo il mister e sono davvero contento che abbia accettato la nostra offerta» Viali ha siglato un accordo che dal 1 luglio 2024 lo legherà all’ Ac Reggiana fino al termine della prossima stagione. Con lui faranno parte dello staff tecnico Massimiliano Guidetti: vice allenatore; Simone Baroncelli: collaboratore tecnico; Vincenzo Perri: match analyst; Marco Bizzarri: allenatore dei portieri; Giacomo Ceci: preparatore atletico; Mattia Fantuzzi: assistente preparatore atletico; Alessandro Spaggiari: collaboratore preparatore atletico. (f.v.)