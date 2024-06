l’arrivo

COSENZA Alle 18 verrà presentato alla stampa. Ma appena giunto all’aeroporto di Lamezia Terme, il neo tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini ha già avuto prova del calore del popolo cosentino. L’allenatore rossoblù è stato infatti accolto da una rappresentanza del tifo che, come riportato in un post social del club silano, «non è voluta mancare per “vestire” subito di rossoblù il nostro nuovo allenatore, che ha molto gradito il pensiero». (f.v.)