Rifiuti pericolosi da smaltire a Crotone e Columbra. Ma Voce esulta per la decisione della Giunta regionale

il caso

CROTONE Il giorno dopo la Conferenza dei servizi decisoria, che ha deciso di lasciare a Crotone i veleni, il sindaco Vicenzo Voce esulta per la decisione della giunta regionale calabrese (la notizia è stata anticipata da questo giornale) di avere approvato un emendamento al Piano regionale dei rifiuti che reintroduce il criterio localizzativo del “fattore di pressione”. La notizia è ormai datata, ma l’esultanza arriva dopo la debacle alla Conferenza dei servizi. Nelle scorse settimane, da più parti, c’erano stati feroci attacchi per la scelta fatta dalla maggioranza che governa la Regione di eliminare dal Piano regionale dei rifiuti il fattore di pressione. Nel vecchio piano c’era ed è stato eliminato in quello approvato dal consiglio regionale il 12 marzo scorso. Ecco perché sono partite le accuse nei confronti dell’esecutivo regionale di avere realizzato una modifica che, di fatto, avrebbe favorito il progetto di Eni Rewind di smaltire a Crotone i veleni. La proposta, approvata dalla giunta regionale lo scorso 21 giungo, diventerà operativa solo dopo l’approvazione da parte del consiglio regionale. Nella prossima seduta, quella del 4 luglio, non è stato inserito il punto all’ordine del giorno. Probabilmente sarà fatto nella seduta successiva, che ancora non è stata convocata. Alcune fonti, che hanno esaminato la delibera di giunta regionale, parlano di una proposta che non salvaguarderebbe Crotone dall’arrivo di nuove discariche. Queste fonti evidenziano che la proposta contenuta nella delibera di giunta regionale abbassa l’indice da 110 chilometri quadrati a 70, ma resterebbe invariato la lettera n. Senza una modifica della lettera n tutto resterebbe invariato. Tra qualche giorno si capirà chi ha ragione.

Voce: «Mai più discariche nella città di Crotone»

Nella nota di Voce, diffusa oggi, si legge: «Mai più discariche nella città di Crotone. Con l’approvazione, da parte della Giunta Regionale per l’applicazione del criterio localizzativo “fattore di pressione areale” nel piano regionale di gestione dei rifiuti è stato calato un “asso” che mette fine a qualsiasi tentativo di costruire nuove discariche nel nostro territorio». Secondo Voce «il fattore di pressione areale comporta l’inibizione alla realizzazione di nuove discariche e all’ampliamento di quelle esistenti». «È un grande risultato per la città di Crotone – esulta Voce – un risultato che corona una battaglia che personalmente ho condotto dal primo giorno del mio insediamento, ed ancor prima quando l’ing. Voce si batteva per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Una battaglia della mia amministrazione che ha trovato la condivisione del governatore Occhiuto che ringrazio per la sensibilità dimostrata su un tema fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini così come ringrazio la giunta regionale e gli uffici tecnici della Regione». «Sono certo . conclude Voce – che il Consiglio Regionale ratificherà nel più breve tempo possibile il provvedimento per mettere definitivamente la parola fine a tentativi di installare nuovi impianti nel nostro territorio».

Speriamo che sia così, perché ieri alla Conferenza dei servizi che, di fatto, ha deciso di lasciare a Crotone i veleni le istituzioni locali (Regione, Comune e Provincia) non hanno fatto una bella figura nel senso che la loro idea non è stata minimamente presa in considerazione. È la prima volta, da quando è iniziata la battaglia per la bonifica, che non si tiene conto dei pareri delle istituzioni locali. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato