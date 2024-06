“Jazz on the rock”, la rassegna estiva della Scogliera di Pietragrande

l’evento

STALETTÌ La Scogliera, con la sua discoteca, è stata per anni il punto fisso per la vita notturna di Stalettì. Già lo scorso anno, sul tramontare della stagione estiva, riflettori e casse sono state rimesse in funzione, accogliendo tanti, tra giovani e meno giovani, tutti uniti dalla voglia di divertirsi e trascorrere una serata di festa in una location esclusiva ed incantevole, tra gli scogli, ad un passo dalla battigia.

Anche quest’anno si prevedono tante novità per un luogo suggestivo e da sempre amato. Tra queste, ormai ai blocchi di partenza, vi è una rassegna musicale di alto spessore che per la prima volta si propone alla cittadinanza locale in un giorno insolito – il lunedì – con l’intento di renderlo più vivo, trasformandolo, per quattro serate, in un appuntamento esclusivo e atteso.

Dal 29 luglio al 19 agosto 2024, per quattro lunedì consecutivi, La Scogliera di Pietragrande, nel Comune di Stalettì (CZ), si farà scenario per “Jazz on the rock”, una rassegna musicale interamente dedicata al jazz con quattro straordinarie esibizioniche scuoteranno la costa dal suo torpore.

Una rassegna variegata dove sarà possibile gustare cantanti, esibizioni per piano solo, tributi ai grandi della musica, omaggi alla meraviglia del cinema italiano, facendo così dialogare tra loro popoli e arti diverse ma non per questo distanti.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il cartellone completo dell’evento che rivelerà gli artisti protagonisti di questa prima imperdibile edizione.

