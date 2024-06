Mazzuca: «Il Pd riparte dal “Campo nuovo”, chi fa parte del passato o si adegua o resta fuori»

l’intervista

COSENZA Il post elezioni Europee, l’ottimo risultato ottenuto alle amministrative e poi i temi roventi e di stretta attualità: sanità e autonomia differenziata. E’ un fiume in piena Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza e uno dei “colonnelli” del Pd bruzio. Al Corriere della Calabria, si mostra soddisfatto per i risultati ottenuti alle ultime competizioni elettorali, partendo dal dato delle Europee. «Il Partito Democratico cresce di più rispetto alle politiche. Tutto scaturisce da un’ottima campagna elettorale impostata dalla segretaria Elly Schlein e da tutti i dirigenti della segreteria che hanno consentito di raggiungere il 24% a livello nazionale, ma soprattutto nella circoscrizione meridionale, il Pd è il primo partito sopra Fratelli d’Italia». Al Sud è arrivato forte e chiaro il messaggio dei dem e «soprattutto credo che la discussione sull’autonomia differenziata abbia giocato un ruolo importante».

Autonomia, la battaglia dei sindaci calabresi

Centinaia di sindaci calabresi sono scesi in campo per manifestare contro l’approvazione dell’autonomia differenziata. Una battaglia che vede coinvolto anche il governatore Roberto Occhiuto, che marcia in direzione ostinata e contraria rispetto alla maggioranza di centrodestra al governo ottenendo anche un inaspettato e inatteso endorsement dell’omologo dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. «Il presidente del Pd Bonaccini è stato troppo buono», dice Mazzuca «perché per rispetto e per garbo nei confronti di un collega ha dato questo tipo di giudizio. Occhiuto, a un certo punto si è pentito ed ha capito – di questo dobbiamo dargli atto – che l’autonomia differenziata non fa altro che spaccare tutto il Paese aumentando il dislivello tra Nord e Sud». «Salvini ha deciso insieme a Calderoli – continua – che si deve fare l’autonomia differenziata per uno scambio, un baratto, che hanno fatto all’interno della maggioranza che governa il Paese». Sulla “battaglia” dei sindaci calabresi, il dem risponde così: «E’ corretto, hanno il mio sostegno».

Le amministrative in Calabria sorridono al centrosinistra

La vittoria di Romeo a Vibo Valentia, la netta affermazione di Flavio Stasi a Corigliano Rossano, il flop a Montalto Uffugo e il Pd assente a Gioia Tauro. I dem possono ritenersi soddisfatti? «Il Pd fedele al “campo nuovo” (Mazzuca cita Sandro Ruotolo, ndr) ha vinto ed ha convinto. Il risultato più eclatante è Corigliano Rossano, dove il presidente Occhiuto ha schierato la presidente della Commissione Sanità. Quando si vince con il 65% vuol dire che i cittadini hanno bocciato chiaramente il progetto del centrodestra, ed hanno premiato il progetto di Stasi e del centrosinistra». «A Vibo – continua – il centrodestra ha candidato un dirigente della Regione, quindi c’era un forte impulso del governatore, mentre il Pd si è presentato con una coalizione chiara, con un progetto, una proposta seria e gli elettori hanno premiato questa scelta». Decisamente critico, il commento di Mazzuca sulla “partita” giocata evidentemente male sia a Montalto Uffugo che a Gioia Tauro. «Sono stato il primo a sostenere Emilio Viafora e non capisco e non comprendo come un segretario di circolo rinunci a presentare la lista e il simbolo Pd, preferendo una lista alternativa con all’interno Fratelli d’Italia, Lega, una parte di centrodestra e una parte di centrosinistra. Gli elettori non hanno assolutamente premiato questa ammucchiata». A Gioia, invece, «il ballottaggio è stato tra due esponenti dal centrodestra e in questo caso non abbiamo saputo garantire un’alternativa agli elettori».

L’alternativa al governo di centrodestra

«C’è un’inversione di tendenza degli elettori rispetto al voto al centrosinistra con una penalizzazione del centrodestra», sottolinea Mazzuca. Questo quanto incide sui piani futuri del centrosinistra in vista delle prossime Regionali? «Abbiamo iniziato a ragionare su un discorso di alternativa al Presidente Occhiuto e questo è quello che deve fare il Pd insieme alle altre forze di centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, AVS», risponde il dem cosentino. Che avverte i “suoi”: «In Calabria dobbiamo essere chiari e rompere definitivamente con il passato. Le accozzaglie e gli accordi sottobanco con il campo avverso non portano buoni frutti. Dobbiamo avviare da subito un nuovo campo che non abbia nulla a che fare con il passato». Si spieghi meglio. «Chi oggi pensa ancora di lavorare come fatto in passato commette un errore, è fuori moda e in questo caso sono due le alternative o si adegua oppure cambia campo».

Il nuovo ospedale e la sanità cosentina

Nella chiosa, Giuseppe Mazzuca, rispolvera due cavalli di battaglia: la sanità e l’istituzione del nuovo ospedale di Cosenza. «L’ospedale di Cosenza è ingolfato da presenze da tutta la provincia. Se non funzionano gli ospedali Spoke, se non funziona la medicina del territorio, il problema si ripresenterà sempre». Il nuovo ospedale servirebbe a porre fine all’emergenza? «Quando abbiamo chiesto al Governatore di dar vita ad un nuovo ospedale, siamo stati chiari sull’ubicazione: l’area di Vaglio Lise a Cosenza. La Regione deciderà come vuole, ma ad oggi sono due anni che non ha deciso». «Tuttavia – continua – la carenza di personale medico, oss, infermieri, non consente voli pindarici e come ho detto al commissario dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, in queste condizioni anche le cose buone che si fanno o che si progettano vengono offuscate dall’intasamento del Pronto soccorso. Gli accessi sono sproporzionati e ci sono persone che dopo il primo accesso escono a distanza di giorni».

