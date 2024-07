Cosenza, mediatori culturali e linguistici affiancheranno i dipendenti degli uffici demografici

l’annuncio

COSENZA «Insieme al Presidente della Consulta Intercultura, Ibrahima Deme Diop, ho sottoscritto a Palazzo dei Bruzi, un accordo di collaborazione per rendere operativo il servizio di affiancamento, dal punto di vista linguistico e della mediazione culturale, dei dipendenti comunali degli uffici demografici con alcuni volontari della Consulta, con l’intento di agevolare la comprensione delle procedure inerenti lo status delle persone e i connessi diritti, per agevolare l’erogazione dei servizi destinati ai cittadini appartenenti alle diverse comunità straniere presenti in città». Lo comunica il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che aggiunge: «E’, questo un momento altamente significativo, non solo perché rappresenta l’integrazione assoluta di chi viene da fuori nella nostra città e partecipa attivamente alla vita di Cosenza, ma si concretizza, inoltre, nella messa a disposizione del loro aiuto e contributo, assolutamente gratuito, al nostro ufficio anagrafe. E’ un primo passo che apre la strada a tanti altri momenti di collaborazione che devono servire a far sentire sempre di più chi viene in questa nostra città, parte integrante della comunità e noi amministratori, rappresentanti istituzionali di tutti».