Kouan: «Volevo una piazza calda come Cosenza. Qui per dare una svolta alla mia carriera»

la presentazione

COSENZA E’ stato presentato oggi alla stampa Christian Kouan, primo acquisto del Cosenza (se si esclude il riscatto di Gennaro Tutino) di questa stagione. Il centrocampista, affiancato dal direttore sportivo Gennaro Delvecchio, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa “Bergamini”. Il ds ha spiegato perché si è deciso di puntare sul calciatore ex Perugia. «Penso che Christian – ha detto Delvecchio – abbia le caratteristiche giuste per questo percorso. La prima è la motivazione, è un giocatore che qualche anno fa aveva un mercato importante e non è stato venduto perché non si sono trovate le cifre. Noi oggi siamo convinti che qui da noi possa fare bene, è un ragazzo che ha un’anima e ha tanta voglia di rilanciarsi. Si tratta di un elemento duttile che può ricoprire più ruoli. La cosa che mi ha colpito di lui è che appena gli ho parlato di Cosenza non ha esitato. Questo è un segnale forte che mi fa stare tranquillo. Spero possa ambientarsi in fretta perché da lui ci aspettiamo un contributo importante».





Kouan: «Volevo una piazza calda come Cosenza»

«Per me è un grande piacere essere qui – ha detto Kouan –. Il mio ruolo? Mi trovo bene sia a fare il mediano che il trequartista, dipende ovviamente dalle partite. Il mister sa come mettermi in campo. Parlando con il direttore mi ha colpito il progetto». Il nero tecnico del Cosenza Alvini conosce bene Kouan, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante in vista del futuro. «Non dobbiamo parlare della coppia Kouan-Alvini – ha spiegato il calciatore – ma di società e squadra. Il mister è una persona fantastica, sa farsi volere bene. Tutti dovremo fare bene, non solo Kouan e Alvini». «Avevo offerte da tante squadre – ha rivelato ancora il calciatore rossoblù – anche opportunità fuori dall’Italia, ma l’offerta di Cosenza ha prevalso su tutte. Dopo aver parlato con il direttore, il giorno dopo ha firmato Alvini e ho capito che questa per me poteva essere l’occasione giusta. Il direttore Delvecchio mi ha fatto un bel discorso, cercavo una piazza calda come piace a me e una società che credesse nelle mie qualità. Sono contento di essere qui». «Questo arrivo a Cosenza – ha continuato Kouan – voglio che sia una svolta per la mia carriera. Spero di far bene. È ancora presto per parlare di obiettivi, penseremo partita per partita. Dovremo dare tutti il cento per cento». Dopo la firma Kouan ho chiamato Sgarbi e Kone per chiedere maggiori informazioni sulla piazza, «anche se in realtà la conoscevo, ho già giocato qui, ho visto una piazza molto calda, due anni fa c’era una bolgia allo stadio. Tutto questo mi stimola». (redazione@corrierecal.it)

Foto Cosenza calcio





