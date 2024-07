Celebrati i 35 anni della Scuola di Musica “F. Cilea”

l’evento

COSENZA Parterre d’eccezione per la Cerimonia di Fine Anno Scolastico Musicale 2023/24 organizzato dalla Scuola di Musica “F. Cilea”, che quest’anno ha anche festeggiato ben 35 anni di attività. Ricordiamo che la “F. Cilea” è il Dipartimento Musica dell’Accademia Delle Arti, anche quest’ultima ben nota per aver istituito nel 2006 il Premio Internazionale Città di Castrovillari. Presenti all’evento gli allievi, accompagnati dai genitori, dai parenti e da tanti amici, oltre che alle Autorità Istituzionali rappresentanti le Città che ospitano le varie sedi staccate della Scuola di Musica, tra cui: Valentina Calà e Angelo Scardini, rispettivamente Assessore al Turismo/Spettacolo e delegato del Sindaco per la Cultura del Comune di Villapiana; Mario Donadio, neo Sindaco di Morano Calabro; Vincenzo Rimoli e Angelo Filice, rispettivamente Sindaco e Consigliere del Comune di San Lorenzo del Vallo; Antonio Mastroianni, Presidente della Proloco di Lauria nonché, per l’occasione, portavoce dei saluti istituzionali del Sindaco Gianni Pittella; assenti giustificati Mimmo Carlomagno, neo rieletto sindaco di Nemoli, dove la “F. Cilea” ha sede nella fantastica cornice del Lago Sirino; Anna De Gaio e Carmine Vacca, per la locale Amministrazione e Cultura del comune di Castrovillari, che hanno espresso un proprio personale saluto e auguri. Per l’occasione sono stati consegnati gli Attestati legali utili agli studenti per il “curriculum dello studente” e per il “credito scolastico”, comprese le certificazioni internazionali della Trinity College London, sia di Musica che per la Lingua Inglese (da A1 a C2), che la scuola di musica “F. Cilea”, quale centro italiano autorizzato, può rilasciare in riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono state inoltre assegnate due borse di studio, tramite sorteggio, agli alunni Paolo Bellizzi, di Castrovillari, e Aldo De Giovanni, di San Lorenzo del Vallo. Apprezzati dal pubblico tutti gli interventi espressi dagli ospiti, che hanno sottolineato il fondamentale ruolo dell’Educazione Musicale nella formazione del futuro cittadino, in linea con le indicazioni del Ministero all’Istruzione, con particolare riferimento all’intervento del Dott. Prof. Leonardo Alario, ospite d’onore della Cerimonia, che ha raccontato con fine oratoria ciò che la Musica ha rappresentato per l’uomo sin dalla sua nascita, passando attraverso gli esempi significativi tratti dalla Bibbia, dalla Letteratura greca e latina, partendo anche dalle primordiali espressioni presenti in ambito archeologico. Durante l’evento, si sono inoltre ricordati i vari percorsi didattici che la “F. Cilea” ha tracciato durante tutti questi anni, percorsi didattici dedicati non solo ai propri alunni, ma anche ai privati che alle scuole pubbliche statali e paritarie. Un plauso particolare è stato rivolto da tutti alla Dott.ssa Chiara Fazio, giornalista, che ha condotto e coordinato tutti i lavori. Ha concluso la cerimonia Leonardo Saraceni, da cui tutto è iniziato nel 1989.