Revisori di Calabria Verde e dell’Arsac verso la designazione, ecco i candidati – NOMI

enti di sottogovenro

REGGIO CALABRIA Sono 36 i candidati alla nomina nel collegio dei sindaci dell’Arsac e 35 i candidati alla nomina a revisore unico di Calabria Verde. E’ quanto emerge dagli elenchi pubblicati sui siti istituzionali della Regione, elenchi consultabili alla fine di questo articolo. I due elenchi sono contenuti in due proposte di provvedimento amministrativo che saranno a breve all’esame del Consiglio regionale: le proposte riguardano la presa d’atto dei requisiti dei candidati e l’approvazione dell’elenco definitivo degli ammessi e dei non ammessi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Per quanto riguarda l’Arsac, l’agenzia regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura, va nominato un membro effettivo e uno supplente del collegio dei sindaci: in totale a candidarsi sono stati in 40, i non ammessi sono 4. Per quanto riguarda Calabria Verde, l’agenzia regionale per la forestazione, va nominato il revisore unico, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato