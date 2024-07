Catanzaro, congresso medico sulla “Antibioticoterapia Long-Acting”

l’approfondimento

CATANZARO “Antibioticoterapia Long-Acting: strategie di gestione e trattamento delle infezioni da GRAM +” è il tema del congresso medico che si terrà sabato 6 luglio dalle ore 9 nella sala conferenze dell’Hotel Guglielmo di Catanzaro. Il congresso è presieduto dal dottor Lucio Cosco (nella foto), direttore del reparto Malattie Infettive. Azienda Ospedaliero-Universitaria “R. Dulbecco”, responsabile scientifico è il dottor Francesco Quintieri e ha il patrocinio di SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali). Negli ultimi anni, l’epidemiologia e le manifestazioni cliniche delle infezioni hanno subito significativi cambiamenti. Le condizioni cliniche dei pazienti infetti sono sempre più compromesse e si è assistito alla comparsa e diffusione di patogeni un tempo poco conosciuti. Un fenomeno preoccupante che contribuisce a questa evoluzione è l’antibioticoresistenza, che riguarda non solo i batteri gram-negativi, ma anche quelli gram-positivi, tra cui stafilococchi, enterococchi e streptococchi. In particolare, la resistenza agli antibiotici degli stafilococchi rimane elevata in Italia, mentre l’incidenza di enterococchi vancomicino-resistenti (E. faecium VRE) è in netto aumento. Questo scenario richiede un approccio multidisciplinare per la gestione diagnostica e terapeutica delle infezioni, considerando anche la disponibilità di nuove molecole antibiotiche. L’implementazione di una “Antibiotic Stewardship” è cruciale per garantire un uso corretto degli antibiotici e prevenire la diffusione di ceppi batterici multiresistenti.

Il programma del Congresso

08:30-09:00 Iscrizione e Apertura Congresso. Moderatori: Cosco-Quintieri. 09:00-09:30 “La microbiologia nella diagnostica delle infezioni da gram-positivi. Nuove tecnologie” – Colosimo. 09:30-10:00 “Gli antibiotici a lunga durata d’azione: farmacologia e TDM” – Gallelli. 10:00-10:30 “AMR e antibiotici a lunga durata d’azione” – Cacopardo. 10:30-10:45 Coffee Break. Moderatori: Trecarichi-Scerbo. 10:45-11:15 “Gestione della terapia antibiotica parenterale ambulatoriale (OPAT)” – Parruti. 11:15-11:45 “Antibioticoterapia Long-Acting: infezioni della cute e dei tessuti molli” – Iaria. 11:45-12:00 “L’esperienza sul campo: caso clinico” – Pino. 12:00-12:10 Discussione. 12:10-12:40 “Antibioticoterapia Long-Acting: infezioni osteoarticolari” – Crapis. 12:40-12:55 “L’esperienza sul campo: caso clinico” – De Luca. 12:55-13:05 Discussione. 13:05 Light Lunch. Moderatori: Pintaudi-Cimellaro. 14:30-15:00 “Antibioticoterapia Long-Acting: infezioni cardiovascolari” – Carioti. 15:00-15:45 “L’esperienza sul campo: caso clinico” – Barone. 15:45-15:55 Discussione. 15:55-16:25 “Antibioticoterapia Long-Acting: infezioni protesiche vascolari e articolari” – Russo. 16:25-16:40 “L’esperienza sul campo: caso clinico” – Serapide. 16:40-16:50 Discussione. 16:50 Conclusioni e Chiusura Lavori. 17:00 Compilazione Questionario di Apprendimento ECM. La segreteria organizzativa dell’evento è dell’agenzia “Present&Future”.



