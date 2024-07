Crotone, il 10 luglio al via la nuova stagione. In arrivo i primi colpi di mercato

calcio serie c

CROTONE Prende forma sempre di più il nuovo Crotone del duo Emilio Longo-Antonio Amodio. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore e del direttore sportivo, la società ha comunicato che la squadra, dopo aver espletato le visite mediche di rito, si ritroverà il 10 luglio al centro sportivo “Antico Borgo” dove, già a partire dal pomeriggio, si svolgeranno dei test fisici divisi per gruppi e i calciatori rossoblù potranno iniziare a lavorare agli ordini del nuovo mister. Questa prima fase in programma a Crotone si concluderà sabato 20 luglio. La seconda fase della preparazione avrà inizio lunedì 22 (e si protrarrà fino al 2 agosto) con il trasferimento a Trepidò, località nella Sila crotonese, che ospiterà i pitagorici per la settima stagione consecutiva: la sede del ritiro sarà la struttura “Il Brigante” di Villaggio Palumbo mentre gli allenamenti si svolgeranno presso lo Stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa. Il programma delle amichevoli sarà comunicato nei prossimi giorni.

Intanto, sul fronte mercato tutto tace ma nelle prossime ore sono attesi i primi colpi del ds Amodio. Su tutti gli ex Picerno Matteo Gilli e Andrea Gallo, rispettivamente difensore e centrocampista. (redazione@corrierecal.it)

