Fisioterapista uccisa in strada con un fucile a canne mozze

L’omicidio

ROMA Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco poco prima delle 14 in strada, via degli Orseolo, zona Portuense quartiere della capitale. Gli spari sarebbero partiti da un’auto di piccola cilindrata. Vano ogni tentativo di rianimare la fisioterapista di 50 anni. Sul posto i carabinieri. A ucciderla l’ex compagno che poco dopo si è costituito in caserma dai carabinieri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono affidate al pool anti violenza coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Verrà disposta l’autopsia.

E’ stata uccisa a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra in cui lavorava Manuela Petrangeli. L’ex compagno, un uomo di 53 anni, si é costituito in una caserma dei carabinieri consegnando il fucile con cui avrebbe compiuto l’omicidio. A quanto ricostruito, i due si erano lasciati da 3 anni e avevano avuto un figlio che ora ha 9 anni.