Dopo l’annuncio di Noto arriva l’ufficialità: Fabio Caserta nuovo allenatore del Catanzaro

il comunicato

CATANZARO Come già anticipato in conferenza stampa dal presidente Floriano Noto, Fabio Caserta è il nuovo tecnico dell’US Catanzaro. Il 45enne, nativo di Melito Porto Salvo, ha nel suo curriculum da allenatore oltre 240 gare e la vittoria di due campionati professionistici, oltre al riconoscimento della panchina d’oro. Caserta, che si lega al club giallorosso con un contratto biennale, guida lo staff tecnico della prima squadra composto dall’allenatore in seconda Salvatore Accursi – per lui un ritorno nel team di cui è stato capitano – dal preparatore atletico Cristian Bella, dal preparatore dei portieri Francesco Parrotta, dai collaboratori tecnici Luigi Viola, Raffaele Talotta e Giorgio Lucenti e dal preparatore addetto al recupero infortunati Fabrizio Besso. Il nuovo tecnico sarà presentato in una conferenza stampa lunedì 8 allo stadio Ceravolo.