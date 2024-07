Caso azienda Odoardi, gli avvocati: «Fatti destituiti di fondamento»

il caso

«È stata data notizia di una presunta aggressione perpetrata ai danni del Dott. Gregorio

Odoardi da parte dei suoi fratelli, secondo la quale l’uno avrebbe tentato di investirlo

con una Bmw e l’altro avrebbe poi iniziato a prenderlo a sassate colpendolo alla testa;

e poi entrambi si sarebbero dati alla fuga per la presenza dei testimoni. I fatti oggetto della nota stampa, pubblicata senza alcuna verifica da parte degli organi di informazione, sono radicalmente destituiti di fondamento». Lo scrivono gli avvocati Filomena Colonna e Giuseppe Spinelli, a nome di Pasquale Lillo Odoardi e dell’Amministratore del Consorzio Agricolo Giovan Battista Odoardi Lillo.

«Pasquale Lillo Odoardi ha reso immediate dettagliate dichiarazioni ai

Carabinieri; Il Sig. Giovan Battista Odoardi Lillo è stato soccorso in primis

dall’ambulanza intervenuta nella sede del Consorzio Agricolo Scavigno e trasportato

all’ospedale di Lamezia Terme» si legge, infine, nella nota.