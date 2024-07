Il Catanzaro cede Verna al Catania di Mimmo Toscano

calcio serie b

CATANZARO Dopo la presentazione del nuovo tecnico Fabio Caserta, arriva un’altra cessione in casa Catanzaro. La società giallorossa ha reso noto di avere ceduto a titolo definitivo al Catania del neo tecnico calabrese Mimmo Toscano il centrocampista Luca Verna. «Il club del presidente Floriano Noto – riporta la nota – ringrazia Luca per la professionalità, la serietà, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi quattro anni in giallorosso, in cui ha dimostrato di essere una vera bandiera, stringendo un indissolubile legame con la società, i compagni e l’intera tifoseria. A lui il forte augurio di raggiungere nuovi importanti e meritati traguardi professionali».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato