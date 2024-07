Reggina, ecco due colpi: Malara e Laaribi

calcio serie D

REGGIO CALABRIA Due nuovi ingaggi in poche ore per la Reggina. La società ha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Malara e del centrocampista Mohamed Laaribi che si legano al club con un contratto biennale.

Malara, classe 2005, nato a Reggio Calabria, è cresciuto nelle giovanili del club. Nella stagione 2022/23 si è reso protagonista con la maglia amaranto partecipando al campionato “Primavera 2” collezionando 31 presenze e realizzando tre reti.

Nella stagione appena conclusa, Riccardo ha indossato la maglia della Vibonese in serie D collezionando 28 presenze tra coppa Italia e campionato. Laaribi, italo-marocchino classe 1993, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in serie D, poi l’esordio tra i professionisti tra le fila del Rende. Successivamente veste le maglie della Casertana e della Vibonese in C, le parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato), prima del trasferimento al Potenza e alla Virtus Francavilla. Nel corso della sua carriera, ha totalizzato oltre 160 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist. (redazione@corrierecal.it)