UniRc, Marco Poiana eletto nuovo direttore del Dipartimento Agraria della Mediterranea

la nomina

REGGIO CALABRIA Marco Poiana, ordinario di Tecnologie alimentari, rappresentante al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, già Coordinatore del dottorato in ricerca in Scienze Agraria Alimentari e Forestali dell’università mediterranea di Reggio Calabria e Presidente della Società Scientifica in Scienze e Tecnologie alimentari nel triennio 2019-2021, è stato eletto Direttore del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2024/2027, all’esito delle elezioni tenute il 10 luglio. «Lavoreremo per lo sviluppo e il miglioramento del Dipartimento così da farlo assurgere ad entità di riferimento per i settori agrario, alimentare, forestale e ambientale della Calabria», la dichiarazione del neo Direttore.