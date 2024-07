Mirko Antonucci verso Cesena, ma il Cosenza non si arrende

calcio serie b

COSENZA Ieri le parole del dg del Cesena Corrado Di Taranto sembravano aver chiuso definitamente il discorso. «Stiamo per chiudere l’operazione Mirko Antonucci con lo Spezia». Nelle ultime ore, però, il trasferimento dell’ex Cosenza in Emilia Romagna non sembrerebbe così certo. Il club rossoblù vorrebbe infatti riportare il calciatore in riva al Crati, soprattutto se dovesse perdere Gennaro Tutino, dato da molti operatori di mercato per sicuro partente nonostante il riscatto della società. «Antonucci è un argomento per il mio direttore sportivo», ha rivelato Guarascio al giornale Città della Spezia. «So che il suo nome – ha continuato il presidente silano – è al vaglio dei miei dirigenti, è un ragazzo di cui ho una stima immensa. Sarei ben felice di avere uno come lui con noi, ha fatto benissimo a Cosenza ed è una bellissima persona».

Ieri proprio Antonucci aveva postato per pochi minuti sul suo profilo Instagram una foto in cui appariva con la tuta del Cosenza e un una clessidra (proprio come Tutino pochi giorni fa) come testo. Difficile comprendere il senso di quel post fugace e, soprattutto, perché lo abbia cancellato dopo pochi minuti. (f.v.)

