Il post social di Tutino che fa sognare i tifosi del Cosenza

Il post

COSENZA “2024-2025” e una clessidra. E poi la sua foto, di spalle con la maglia del Cosenza mentre corre ad esultare sotto la curva. Dopo settimane di silenzio Gennaro Tutino torna in qualche modo ad esprimersi sui social e fa sognare (o illudere) il popolo silano che crede ancora che possa restare in rossoblù nonostante le tante offerte pervenute negli ultimi tempi e le dichiarazioni poco simpatiche del suo agente Mario Giuffredi (“Il ciclo di Tutino a Cosenza è finito”). Che il post di Tutino sia un segnale chiaro sulle sue intenzioni future, lo dirà soltanto il tempo. Per ora ai tifosi rossoblù non resta altro da fare che sognare (o illudersi).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato