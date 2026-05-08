Lotta allo spreco, Sorical pronta a ridurre l’acqua a chi non paga in cinque comuni cosentini

i controlli

COSENZA Sorical cambia approccio e accelera contro la lotta allo spreco, mettendo nel mirino abusivismo e utenti morosi. Con una nota diramata fa sapere che «insieme alle azioni messe in campo per la regolarizzazione dei prelievi senza contratto, con la procedura agevolata di auto dichiarazione prevista dal regolamento del servizio idrico integrato, che evita, la più pesante procedura sanzionatoria in caso di scoperta da parte del gestore di prelievo abusivo dalla rete idrica (con denuncia alle autorità competenti e addebito dei costi di ripristino per migliaia di euro), Sorical avvia nuove azioni per il recupero della morosità secondo il regolamento REMSI dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA)».

Sospensione per gli utenti morosi

Dalla prossima settimana, mercoledì 13 maggio, per gli utenti di del servizio idrico di Rende, Castrolibero, Luzzi, Aiello Calabro, Altilia, personale incaricato dalla Sorical procederà alla limitazione o alla sospensione del servizio agli utenti morosi nei confronti della società. Si tratta di utenti che nei mesi scorsi hanno ricevuto lettere di sollecito e comunicazioni di costituzioni in mora senza che abbiano avviato azioni per mettersi in regola. La procedura REMSI (Regolazione della morosità del servizio idrico integrato) adottata da Sorical è stabilita da ARERA e prevede tre fasi: Il Sollecito Bonario dopo almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, la Comunicazione di Costituzione in Mora (dopo che sono trascorsi ulteriori 25 giorni senza il pagamento) e la Limitazione (per le utenze domestiche residenziali) e sospensione del servizio immediato per tutte le tipologie di utenza (residenziali, commerciali, artigiane, agricole, ecc). Per ogni procedura sono applicati gli interessi di mora (Tasso BCE + 3,5%) e i costi di limitazione, sospensione e riattivazione ammontano complessivamente a circa 150 euro. E’ tuttavia possibile mettersi in regola prima delle azioni di limitazione e distacco, evitandone i costi, mediante il tempestivo pagamento delle bollette insolute, ricorrendo anche alla rateizzazione prevista.

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