Omicidio Diabolik, assolto Calderon per «non aver commesso il fatto»

il processo

Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l’accusa nei confronti dell’imputato con la formula «per non avere commesso il fatto». Piscitelli venne freddato da un colpo di pisola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Per Calderon la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo ma anche il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso.

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