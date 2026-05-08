Sfida a San Giovanni in Fiore: il confronto tv diventa un ring politico

l’anteprima

LAMEZIA TERME Quattro candidati per un solo posto, quello da sindaco di San Giovanni in Fiore: si è svolto in un clima incandescente il confronto politico tra gli aspiranti sindaci del comune cosentino nella nuova puntata de L’altra Politica – Speciale Elezioni, in onda stasera alle 20:40 su L’altro Corriere Tv, canale 75 del digitale terrestre. Dopo Tropea, Palmi e Castrolibero, ospiti di Danilo Monteleone i quattro candidati sindaci di San Giovanni in Fiore: una sfida tra le “anime” di centrosinistra Pino Belcastro e Luigi Candelise, l’autodefinitosi «battitore libero» Antonio Barile e, infine, Marco Ambrogio, in piena continuità con la sindaca uscente Rosaria Succurro. Due ex sindaci, un assessore e un outsider giovane che in circa un’ora di dibattito non hanno risparmiato colpi e frecciatine reciproche.

Tra continuità e cambiamento

Una discussione che si è animata fin dalla presentazione dei candidati. Da una parte Ambrogio, che invocando continuità con l’amministrazione Succurro ha messo in evidenza i risultati ottenuti, dall’altra gli attacchi degli avversari. Per Barile, Ambrogio è stato «padre padrone e sindaco vero di San Giovanni in Fiore in questi anni, una mancanza di rispetto». Per Belcastro i risultati elencati «sono solo delle favole. Molte delle opere di cui parla le ha inaugurate grazie ai fondi che ho portato io». Candelise, invece, sposta il focus non sui soldi ma sulla progettazione: «Parlano di milioni di euro ed opere pubbliche, ma bisogna vedere l’utilità di queste opere. Intanto il popolo continua a patire e i commercianti a chiudere».

Scontro sui precari, sanità e vocazione turistica

Scontro anche sui precari, sanità e vocazione della città. Duro scambio di battute tra Barile e Ambrogio, reo – secondo il primo – di aver fatto propaganda, con stipendi bassi e promesse di assunzioni: «Una roba da denuncia». Dura la replica dell’assessore uscente: «Barile non è pazzo, è incompetente, non conosce le regole». Tema caldo a San Giovanni in Fiore, come in tutta la Calabria, è la sanità: Candelise e Barile sottolineano il declino che ha subito negli ultimi anni nel comune cosentino, anche a causa – sottolinea il primo – «di scarsa onestà intellettuale da parte degli amministratori». Smentisce Ambrogio, che tra i vari risultati rivendica quello sul Pronto soccorso: «Sotto la gestione Barile è stato chiuso, noi lo abbiamo riaperto» afferma, per poi citare l’aumento di medici, infermieri e la postazione da elisoccorso H24. «Ambrogio racconta favole» è la risposta lapidaria di Belcastro.

La polemica su Mario Oliverio

Il clima però si infiamma nel momento in cui spunta la questione della ciclovia e il nome di Mario Oliverio, che si è appellato alla Procura di Cosenza per accendere i riflettori su San Giovanni in Fiore. «Oliverio si riscopre manettaro, dopo che ha detto di essere stato estromesso dalla politica per giochi di palazzo della magistratura. Sono quelli che io chiamo strepiti finali perché a San Giovanni in Fiore ha finito» afferma Ambrogio. Per Belcastro «nessuno è manettaro, vogliamo solo capire cosa c’è di vero nelle denunce fatte». Infine, a sparigliare le carte è un attacco frontale di Ambrogio a Belcastro: «All’inizio era il candidato di Oliverio, dopo poco ha chiuso e ora da quello che si dice ha un accordo con Barile». «Io l’ho combattuto per 20 anni» è stata la risposta dell’ex sindaco. Piccata anche la replica di Belcastro: «Vedremo chi soffrirà di più il voto disgiunto». (redazione@corrierecal.it)

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