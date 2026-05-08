“Career Day”, 120 aziende in campo. Mazzuca: «Qui non c’è un deserto industriale»

lavoro e sviluppo

CATANZARO È partita con numeri significativi la prima giornata del Career Day 2026 promosso da Unindustria Calabria al Polo Fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro. In mattinata e nel corso dei panel istituzionali si sono registrati circa 3.000 visitatori, con una forte presenza di studenti arrivati da tutta la Calabria, oltre 1.100 registrazioni ai colloqui one to one, 135 tra aziende partecipanti, Univeristà, Its ed Enti di formazione, 3 panel di approfondimento e 1 workshop con gli studenti. Per il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il Career Day è «un ponte diretto tra imprese calabresi e giovani calabresi». «Esiste un’impresa sana, seria, che investe e compete, ma che spesso non trova il capitale umano di cui ha bisogno. Questo evento serve proprio a dimostrare ai giovani che l’impresa c’è ed è pronta ad accoglierli, ma serve anche a misurare sul campo il mismatch professionale tra competenze richieste e competenze disponibili, così da sincronizzare meglio università, Its e scuole con i fabbisogni reali del mercato». Per il vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alle Politiche di Sviluppo per il Mezzogiorno, Natale Mazzuca, «la presenza di tanti ragazzi e di tante aziende dimostra che il Sud non è un deserto industriale. Ci sono imprese, ci sono antenne per lo sviluppo e c’è un sistema che vuole ridurre la distanza tra formazione e mondo del lavoro. La priorità è abbattere il mismatch, perché lì si gioca la possibilità di trasformare l’offerta di lavoro in occupazione vera». Il Career Day prosegue domani, sabato 9 maggio, con i colloqui “one to one”, i panel dedicati alle sinergie tra università e imprese e al protagonismo dei giovani che fanno impresa.

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