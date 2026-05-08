Ospedale di Lamezia senza primari, l’Asp di Catanzaro prova a stringere i tempi e colmare i vuoti

il “caso”

CATANZARO L’Asp di Catanzaro corre ai ripari e prova a colmare i ritardi e i vuoti nella copertura dei posti di direzione nelle strutture complesse, che in diversi ospedali del territorio, soprattutto in quello di Lamezia Terme, continua a registrare dei vulnus, tra concorsi banditi ma non conclusi per svariati motivi e incarichi temporanei reiterati. Il tema era stato sollevato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria ed era stato ripreso anche dalla Cisl Magna Graecia. L’Asp di Catanzaro ha infatti pubblicato l’avviso per le nuove operazioni di sorteggio per la sostituzione dei componenti delle commissioni relative agli avvisi per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse aziendali. Queste le strutture complesse interessate: Farmacia Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; Urologia Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; Medicina generale Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli; Oncologia medica Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; Pneumologia Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; Servizio Veterinario area “B” Igiene degli alimenti di origine animale; Centro di salute mentale Lamezia Terme; Serd (Servizio per le Dipendenze Patologiche) Catanzaro; Strutture residenziali psichiatriche. (redazione@corrierecal.it)

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