Presunti maltrattamenti in famiglia a Diamante, revocata misura cautelare

la decisione

Il gip del Tribunale di Paola ha revocato nei confronti di un uomo di Diamante la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria figlia, persona offesa in una vicenda di presunti maltrattamenti in famiglia. All’uomo – difeso dall’avvocato Francesco Liserre – venivano contestati gravi episodi delittuosi da “Codice Rosso”, per una serie di reiterati episodi di maltrattamenti familiari, avvenuti in un notevole arco temporale e a danno della moglie e della figlia. Dopo la denuncia della donna, il pm aveva poi chiesto ed ottenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha chiarito i tanti punti controversi, offrendo una ricostruzione alternativa, ritenuta credibile dal giudice anche grazie alle dichiarazioni testimoniali ricevute nell’espletamento di indagini difensive e una chiara messaggistica intercorsa con la propria figlia indicativa di una situazione completamente diversa da quella prospettata dalla pubblica accusa. All’esito dell’interrogatorio, il difensore dell’indagato ha chiesto, nei confronti della sola figlia, la revoca della misura cautelare e la possibilità, quindi, di poterla nuovamente riabbracciare. Richiesta pienamente accolta dal gip, nonostante il contrario parere del pm.

