Rapporti sessuali con una 13enne, giovane finisce ai domiciliari a Lattarico

il fatto

COSENZA Avrebbe avuto rapporti sessuali con una minorenne: per questo 27enne del Cosentino è finito agli arresti domiciliari. E’ successo a Lattarico, un piccolo centro in provincia di Cosenza. Il giovane è accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali e di aver anche vissuto con una ragazzina di appena 13 anni. I carabinieri della locale stazione sono venuti a conoscenza di rapporti poco trasparenti tra i due e, dopo accurate indagini, hanno accertato che i due vivessero insieme perché la madre della tredicenne e il papà del 27enne, dopo un anno di relazione, hanno deciso di sposarsi andando a vivere insieme con i rispettivi i figli. Da qui sarebbe nato un rapporto molto intimo tra il 27enne e la ragazzina da insospettire i carabinieri che hanno avviato le indagini. Dopo gli accertamenti del caso, il gip ha disposto i domiciliari per il giovane. (AGI)

