Ad ottobre a Lamezia Terme gli Stati generali della disabilità

l’appuntamento

LAMEZIA TERME Autodeterminazione, autonomia, vita indipendente, progetto personalizzato per le persone con disabilità: saranno queste le parole chiave degli “Stati Generali della Disabilità, in programma il 26 ottobre a Lamezia Terme organizzati dalla Federazione FISH Calabria e dall’Associazione ANFFAS Calabria. Un appuntamento importante per discutere di integrazione sociosanitaria nella nostra Regione, per affrontare le nuove sfide e promuovere politiche e soluzioni eque e sostenibili alla luce del Decreto Leg. N.62/24 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato). Gli Stati Generali della Disabilità, promossi durante l’anno in tutte le regioni italiane in cui sono presenti sedi FISH e ANFFAS, per la Calabria offrono una importantissima occasione di confronto con le istituzioni, le amministrazioni, le rappresentanze sindacali e soprattutto con le persone con disabilità e le famiglie.