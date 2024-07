Combinare l’agricoltura con il turismo, Gallo: «Start up vincenti con i marcatori identitari distintivi»

l’incontro

CORIGLIANO-ROSSANO A Yes I Start Up ci siamo avvicinati con la volontà di capirne fino in fondo la potenzialità; oggi comprendiamo che è un percorso importantissimo perché consente di effettuare un’indagine preventiva rispetto ai bisogni dei territori. Fa di più, consente di far incontrare e combinare il settore agricolo con il turismo, promuovendo il prodotto territorio. Partendo dal presupposto che nessuno nasce imprenditore, bisogna ambire alla qualità; traguardo che deve partire sì dalla consapevolezza, ma anche dal superamento di quelle che sono le vere emergenze culturali più che materiali della nostra terra: l’innovazione, la formazione, la cooperazione e la promozione. E in Ambrosia Room & Apartment, il primo esperimento regionale di un’impresa turistico – ricettiva tematizzata sui Marcatori Identitari distintivi (MID) queste sfide sono tutte ingaggiate e vinte perché i giovani e le giovani protagoniste hanno avuto la capacità di innovare per esempio prevedendo la carica per le macchine elettriche; di fare rete con la rete produttiva locale; di aggiornarsi e di contribuire alla narrazione del patrimonio culturale identitario e distintivo attraverso l’esperienza dei MID.

La provocazione: i calabresi devono venire in Calabria

Sembra paradossale o un gioco di parole: i calabresi devono venire in Calabria; devono cioè appropriarsene, impadronirsene, viverla e conoscerla tutti i giorni. Perché se sono convinto e consapevole, saprò convincere anche gli altri dello straordinario patrimonio materiale ed immateriale di cui è ricca la nostra terra. Molti non hanno visto queste possibilità per fare in questa terra quello che finalmente si comincia a vedere e che può portare alla libertà di scelta: se partire, se restare o se ritornare. Bisogna essere meno disfattisti e guardare con gli stessi occhi incuriositi dei viaggiatori esperienziali che percorrono in lungo ed in largo i nostri territori.

Regione e microcredito per Yes I Start Up in aree interne e con minoranze linguistiche

E con lo stesso approccio e con la stessa impostazione, aggiungo con lo stesso entusiasmo, abbiamo intenzione di partire a breve, attraverso l’Ente Nazionale per il Microcredito, con la messa a disposizione di opportunità per l’accompagnamento all’auto-impiego e risorse analoghe destinate a sostenere start up innovative nelle aree interne e nei territori che ereditano e custodiscono quel prezioso patrimonio identitario e distintivo delle minoranze linguistiche. Sono, questi, i passaggi principali dell’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo alla conferenza stampa dal titolo: I Marcatori Identitari Distintivi come esperienza turistica competitiva, ospitata nei giorni scorsi nella Sala degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano.

Montesanto: il pernottamento diventa finestra per tour esperienziali

«Con Ambrosia Room & Apartment – ha rilanciato Lenin Montesanto, Program Manager della Cabina di Regia del progetto MID della Regione Calabria che ha coordinato la serie di interventi – l’ospitalità diventa un’idea imprenditoriale di qualità. Va oltre il semplice pernottamento e crea un’esperienza che ottimizza il benessere del viaggiatore; trasforma l’identità di questa terra in fonte di esperienza, emozione e sviluppo. Si ambisce ad offrire al visitatore l’opportunità di scoprire, tutt’attorno al pernottamento con diversi comfort e valori aggiunti, una Calabria ancora oggi inedita ed inesplorata, capace quindi di incuriosire, di emozionare e di generare passaparola positivo e ritorno».

Ambrosia: Elefante Campana e Toro Sybaris al posto di Marylin Monroe e Ponte di Brooklyn

«L’idea di base – hanno spiegato Giuseppe, Daniele e Giuseppe Ambrosio, Management di Ambrosia Room & Apartment – nasceva dall’esigenza di dotare il territorio di una struttura all’avanguardia, moderna e accogliente che potesse alzare il livello. Il percorso di accompagnamento Yes I Start Up Calabria ci ha consentito di rendere ancora più competitiva questa idea, introducendo nel business plan, punto di partenza e metodo vincente di ogni start up, i Marcatori Identitari Distitntivi (MID) che abbiamo preferito, giusto per fare un esempio, ai tradizionali poster alle pareti di Marylin Monroe o del Ponte di Brooklyn. Noi che eravamo già al sud e che nella nostra terra avevamo già avviato e realizzato investimenti diversi, con le opportunità messe a disposizione da Io Resto al Sud abbiamo rafforzato ulteriormente l’idea di restare e rendere ancora più solide queste radici».

Natalino Chiarello (Acom): Viziare l’investimento con l’aggancio all’identità

«Per poter garantire longevità ad un’attività, bisogna viziare con l’identità l’investimento – ha detto Natalino Chiarello, presidente dell’Associazione Commercianti (ACOM) – nella fase iniziale, nella fase di apertura delle attività. L’orgoglio per il territorio – ha aggiunto – deve essere l’input che ci porta da un’economia di mercato che risponde semplicemente ad una teoria della monetizzazione e, quindi, del fare soldi con poco investimento, a quello della nicchia».

Francesco Madeo: infrastrutture gap superabile se si garantiscono esperienze

«Per fare turismo – ha sottolineato il neo assessore comunale all’economia circolare Francesco Madeo – non sono necessarie le infrastrutture, gap superabile se abbiamo qualcosa da raccontare e un’esperienza autentica da far vivere ai visitatori. Semmai – ha proseguito – serve recuperare quella mancanza di comunicazione interna alla nostra stessa terra».

Antonello Rispoli: con Ambrosia Mid I Start Up si concretizza e apre nuove prospettive

«Ambrosia Room & Apartment – ha sottolineato il responsabile dell’Ente Nazionale Microcredito e project Manager di Mid I Start Up – è la prima esperienza imprenditoriale legata ai Marcatori Identitari Distintivi che si tocca con mano. I fratelli e cugini Ambrosio hanno usufruito del percorso di accompagnamento e hanno saputo cogliere, indirizzati anche da chi li ha seguiti, l’opportunità di declinare l’idea imprenditoriale verso una direzione, quella dei MID, che consentirà di affermarsi».

Con Yes I Start Up Calabria storie di ordinario coraggio

La Regione Calabria ha accompagnato molti giovani nell’attività imprenditoriale, ma ha detto anche molti no a tutti coloro che volevano predisporre un’iniziativa imprenditoriale che non fosse sostenibile. L’idea della struttura Ambrosia è un’idea giusta, legata ad un’attività di tipo recettivo e particolareggiata dall’utilizzo dei Marcatori Identitari Distintivi. L’esperienza viene concretizzata anche attraverso la vendita di prodotti locali all’interno della struttura.

Nasce anche Mid Pop Design, Felice: obiettivo popolarizzare patrimonio distintivo

Nel corso dell’evento è stata presentata anche la prima Collezione Mare tematizzata sui MID, disegnata in esclusiva per AMBROSIA ROOM & APARTMENT, ideata e disegnata dall’architetto Felice, realizzata artigianalmente dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati e acquistabile presso la struttura oppure online. Ironici, colorati, svestiti dall’aspetto più serio per essere immediatamente colti dall’osservatore, ospite della struttura Ambrosia Room & Apartment. «L’esperimento della linea Mid Pop Design che re-intrepreta liberamente in chiave pop art 11 dei 100 Marcatori Identitari Distintivi censiti nella mappatura ufficiale regionale, ambisce – ha spiegato l’Architetto Francesca Felice – a popolarizzare anche in chiave turistico-esperienziale quegli elementi del patrimonio immateriale e materiale della nostra terra, che abbiamo solo noi nel mondo, trasformandoli in strumenti diffusi e più fruibili della nostra storia e dell’appeal sconosciuto dei nostri territori».

Tante presenze e tanti partner da tutta la regione per questa importante novità

Hanno preso la parola offrendo interessanti contributi anche il cantastorie e guida turistica William Gatto, Valentino Zito dell’omonima e storica Cantina di Cirò che già qualche decennio fa dedicava due etichette a marcatori identitari distintivi come Lilio e Nosside; Davide Imbrogno della Imbrogno Comunicazione che ha curato la grafica del progetto. Tanti i partner dell’evento che ha fatto registrare tantissima partecipazione, tra i quali l’hairstylist Antonio Russo che ha pettinato le indossatrici, vestite dalla Boutique Martucci e coordinate da Elena Mandolito; l’Antico Monopolio che ha curato il catering; Roka Produzioni e Video Calabria.