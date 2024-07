Cosenza al lavoro da oggi a Cascia, domani il raduno del Catanzaro – FOTO

calcio

COSENZA È partito ufficialmente oggi il ritiro del Cosenza in quel di Cascia. Nuovi (già tanti) e vecchi calciatori rossoblù si sono ritrovati nel centro sportivo “Magrelli Active” per iniziare a svolgere la prima sessione di lavoro agli ordini del tecnico Massimiliano Alvini e del suo staff. Presente anche il direttore sportivo Gennaro Delvecchio che prima della seduta ha parlato alla squadra. 25 i calciatori convocati, più i nuovi Baldi e Begheldo. Occhi puntati su Gennaro Tutino, (leader indiscusso insieme a Tommaso D’Orazio del Cosenza) il cui futuro resta ancora incerto. Questo il programma delle amichevoli: sabato 20 luglio ore 17 Centro “Magrelli” di Cascia (test in attesa di conferma): mercoledì 24 luglio ore 17:30 test contro il Trapani nel Centro sportivo “Elite” Cascia; sabato 27 luglio ore 18:30 test contro la Ternana in luogo da stabilire.











Inizia domani il ritiro del Catanzaro

Prenderà il via ufficialmente domani, invece, la stagione sportiva 2024/25 del Catanzaro di mister Fabio Caserta, che alle 19 si ritroverà al Benny Hotel di Catanzaro. Con il raduno inizierà il ritiro pre-campionato che, nella prima settimana, prevede l’esecuzione di visite mediche, test atletici e allenamenti in due sessioni giornaliere allo stadio “Ceravolo”. Sarà presente anche il neo acquisto Volpe. Domenica prossima 21 luglio la partenza alla volta di Morgex, in Valle d’Aosta, dove si terrà la seconda fase della preparazione, che si concluderà il 5 agosto. In Valle d’Aosta sono state programmate quattro amichevoli, le prime due nella sede del ritiro il 24 luglio (ore 17) con l’ASD Vallorco (Promozione) e il 27 luglio (ore 17) con il Chisola (serie D). Il 30 luglio (ore 19, sede da definire) con il Cagliari e sabato 3 agosto (ore 18 a Châtillon) con la Juventus Next Gen. (redazione@corrierecal.it)