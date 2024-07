Criticità del mare nel Golfo di Sant’Eufemia. Furgiuele: «Ho sentito il presidente Occhiuto»

mare pulito

LAMEZIA TERME «Nella mattinata odierna ho avuto un lungo e proficuo confronto telefonico con il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto. Gli ho manifestato il senso di una preoccupazione che, prima di essere del parlamentare, è di un cittadino lametino preoccupato per alcune criticità che il mare sta presentando nella zona del Golfo. Il Presidente mi ha rassicurato circa il fatto che la situazione è attenzionata e che sono state varate misure per intensificare monitoraggi e controlli». Lo sostiene, in una nota, il parlamentare leghista Domenico Furgiuele.

«Occhiuto ha ripercorso l’iter compiuto sin dal suo insediamento rimarcando l’efficacia di provvedimenti che mai erano stati assunti dalla regione come quello di garantire il funzionamento di tutti i depuratori. Persistono, tuttavia, casi in cui non vi è stato un collettamento ottimale e, purtroppo, di sversamenti illegali, uniti al dato che la rete fognaria per il 40% non è ancora ben collettata ed anche ad una scarsa cultura del rispetto del mare. Per tale ragione il Presidente ha richiesto una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto nell’area ex Sir dove si presentano alcune criticità, tra cui la presenza di fertilizzanti a causa di pratiche agricole non corrette. Vale la pena di ricordare in tal senso che si sta rivelando efficace il monitoraggio delle tratte degli autospurgo a mezzo di gps. È chiaro che bisogna fare di più, in modo particolare sotto il profilo delle risorse da dare agli enti locali perché gli stessi possano migliorare i sistemi che consentano una migliore gestione delle acque nere da quelle bianche . Il presidente mi ha comunque garantito un impegno forte e una lotta senza quartiere contro quanti continuano a non avere rispetto della nostra più grande risorsa, il mare. Una lotta che da parlamentare troverà il mio sostegno operativo, ma che deve riguardare tutta la comunità. Il mare va difeso da tutti perché tanti sono ancora i criminali che attentano alla sua salute».