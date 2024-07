Autonomia, il pressing del centrosinistra. Ma la maggioranza è pronta ad alzare un muro

il dibattito

ROMA «Il governo punta a coordinarsi con le Regioni di centrodestra sull’iter per l’applicazione dell’autonomia differenziata e sulle materie richieste. L’input è arrivato nelle scorse ore dall’esecutivo, direttamente dal ministro leghista e padre della legge Roberto Calderoli, per evitare i rischio di fughe in avanti. Calma e gesso dunque per evitare di alzare polveroni che si tramuterebbero di fatto in assist per un centrosinistra già di fatto in campagna elettorale». Lo scrive “Il Sole 24 Ore”.

La cautela del governo

Secondo “Il Sole 24 Ore” «la preoccupazione del governo riguarda in particolare le nove materie per le quali si può richiedere subito il trasferimento di competenze senza attendere i due anni almeno per la definizione dei Lep e per il loro finanziamento (lo stesso Calderoli ha detto che non se ne parlerà prima della legge di bilancio del 2026. La cautela – è il ragionamento del governo – serve anche per non esacerbare le divisioni interne alla stessa maggioranza: sui modi e sui temi dell’approvazione dell’autonomia differenziata “forti perplessità” sono già state espresse dal presidente azzurro della Calabria Roberto Occhiuto e dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci, di Fratelli d’Italia. Insomma, tutto suggerirebbe di arrivare a una sorta di moratoria fin alla pronuncia della Corte costituzionale sui quesiti referendari, attesi a gennaio, quando, peraltro, saranno già rinnovati quattro giudici di nomina parlamentare in scadenza e quindi dovrebbero essere rafforzare all’interno della Corte le posizioni non pregiudizialmente sfavorevoli».

Il dibattito in Calabria

In Calabria intanto il dibattito resta acceso. Il Pd nei giorni scorsi ha alzato il livello della mobilitazione congro l’autonomia differenziata puntando anche sulla proposta di referendum abrogativo depositata già dal centrosinistra in Consiglio regionale, proposta che domani i capigruppo dem Bevacqua, M5S Tavernise e Misto Lo Schiavo illustreranno in una conferenza stampa nella quale chiederanno la calendarizzazione del testo in aula al più presto, alla prossima seduta, senza passare dalle commissioni. Non è escluso che il tema sia al centro dei lavori della conferenza dei capigruppo convocata per martedì dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. L’opposizione auspica che le posizioni finora critiche – ma non contrarie – all’autonomia differenziata nella maggioranza in Calabria, come quelle dello steso Mancuso e del governatore Occhiuto, possano emergere, ma dal centrodestra non arrivano affatto segnali in direzione dell’accoglimento della richiesta del centrosinistra. Nei giorni scorsi del resto, a margine di una conferenza stampa sui nuovi voli Ryanair, ai giornalisti che gli hanno chiesto se intende accodarsi alle Regioni di centrosinistra nel ricorso alla Consulta o nella richiesta di referendum lo stesso Occhiuto ha tagliato corto, sostenendo che parlerà di autonomia differenziata quando si tratterà di una conferenza stampa sul tema e liquidando la domanda con un «next question». Nei giorni precedenti del resto Occhiuto aveva anche sostanzialmente detto che non si farà dettare la linea dal Pd. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato