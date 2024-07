Cosenza, il Sacro Mantello di San Francesco di Paola ospitato in Questura – FOTO

la cerimonia

COSENZA È arrivato ieri sera poco dopo la mezzanotte il “Sacro Mantello di San Francesco di Paola” in Questura a Cosenza. Ad accogliere la sacra reliquia il questore Giuseppe Cannizzaro, il cappellano della Polizia di Stato mons. Pier Maria Del Vecchio, una cospicua rappresentanza di poliziotti e loro familiari. Un momento di festa e preghiera che ha enfatizzato il senso di appartenenza alla comunità. Il “Sacro Mantello”, racchiuso in una teca d’argento e vetro, venne utilizzato dal Santo come naviglio per attraversare lo Stretto di Messina da un piccolo porto della Città di Reggio Calabria, poiché deciso a raggiungere la Sicilia per visitare alcuni conventi appartenenti all’Ordine dei Minimi. La teca contenete il “Sacro Mantello di San Francesco di Paola”, questa mattina, dopo un momento di preghiera alla presenza di mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita della Diocesi Cosenza-Bisignano, è stata scortata dai poliziotti e riportata nella chiesa di “San Francesco di Paola” sita in contrada Santa Lucia del Comune di Castrolibero, dove resterà esposta ai fedeli per la prosecuzione delle celebrazioni civili e religiose.





