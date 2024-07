Il bimbo schiacciato da un cancello nel Cosentino inizia la neuroriabilitazione

le cure

COSENZA Sta meglio il piccolo di tre anni rimasto ferito gravemente dopo la caduta di un cancello a Guardia Piemontese, nel Cosentino. L’incidente è avvenuto sabato 29 giugno, all’interno di un lido in cui il bambino è ospite insieme alla famiglia. Il piccolo si trovava vicino all’inferriata, che poi si è staccata di colpo travolgendolo. Trasportato all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso, il piccolo è rimasto per alcuni giorni in terapia intensiva pediatrica guidata dal dottore Pino Pasqua. Trauma cranico e contusioni polmonari sono state tenuto sotto controllo dai medici. Il piccolo – da quanto ha appreso il Corriere della Calabria – è stato trasferito in neuroriabilitazione, per iniziare il processo di recupero funzionale dalle lesioni al sistema nervoso. L’obiettivo è, almeno nella fase iniziale, di raggiungere il livello di autonomia più alto possibile. Sul caso hanno aperto un’indagine la Procura di Paola. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato