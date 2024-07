Il Sud è un porco

il pensiero

«La Calabria deve fare un poderoso passo avanti e lo farà”. Di poderoso ci fu solo il tono del conducator, di passaggio a Crotone, 30-3-39, per la prima palata di sabbia di un costruendo complesso di case popolari. Il prima e il dopo uguali a se stessi: “l’avanzamento del Sud”. Il tema, invece, di un arretramento costante del Meridione, resta pane per storici, economisti, antropologi, sociologi. La modernizzazione si trasforma in una battaglia di retroguardia. Lo slogan del nuovo millennio è: la Desertificazione. E forse non ci sarà più un problema Sud, se esso scomparirà. E forse è solo una soluzione straordinaria. Che in fondo ci si chiede, “che se ne faranno di un posto vuoto”, “a chi servirà l’inesistenza?”. Risposte estremamente complicate, roba per studiosi. Più semplicemente si può dire che sia un mero fatto di dissipazione: come quel, ultimo, rampollo, che prendi oggi e prendi domani, si brucia la ricchezza accumulata da schiere di avi parsimoniosi. Il Sud è stato un porco di cui chi ha potuto ne ha fatto boccone. E mangia e mangia si è arrivati all’osso. E delle sole ossa ognuno ne fa quel che gli pare. Il rischio più grande, ormai unico, che corre il Sud, è di tipo ambientale. Approfittare del deserto per fare strame del territorio. Che ne so: buttarci l’immondizia, riempirlo di cemento, parchi sterminati di pale a vento fra terra e mare, inventarsi cattedrali qualunque, fare ogni sorta di speculazione. Mandarci valanghe di miliardi per spartirseli comodamente, senza nessuno a disturbare e con i pochi padroni di casa giusto presenti per tenere aperto il sacco. Con, ovvio, la colpa capitale dei sudici, che la loro terra non hanno saputo difendersela; il Sud sta diventando sempre più una terra di nessuno, buona a farci un proprio comodo, a costituire un valido alibi, un utile elemento di consolazione».