G7 | Habeck: «I rapporti tra Europa, Usa e Cina al centro del dibattito politico globale»

VILLA SAN GIOVANNI «Il commercio e gli ostacoli posti al libero mercato stanno diventando geopoliticamente importanti: i rapporti fra Usa e Cina, così come quelli fra Europa e Cina sono al centro del dibattito politico globale». Lo ha detto il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck in un punto stampa a Villa San Giovanni, a margine della riunione del G7 Commercio. «I Paesi del G7 sono stati in un certo senso fondati sull’idea del libero scambio e della parità di condizioni, mentre il mondo, così com’è, si sta sviluppando nella direzione opposta. Vediamo regole e tariffe a basso contenuto e frontiere chiuse per il commercio e le merci quasi ovunque nel mondo, e dall’altra parte vediamo una sovraccapacità e una sovrapproduzione, una produzione sovvenzionata che sta sconvolgendo i mercati e sta davvero minacciando e distruggendo le industrie», ha detto ancora Habeck. «Questo aspetto è importante anche per l’Europa. Penso quindi che ci sia molto da discutere, il ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio, il collegamento tra i Paesi del G7, ma anche le prospettive per gli altri Paesi», ha aggiunto il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco.