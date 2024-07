Atto intimidatorio a Cetraro, colpi contro il Cas Parco degli aranci

L’agguato

CETRARO Ventitré colpi di Ak47 sono stati esplosi questa mattina all’alba a Cetraro, diretti al Centro accoglienza secondario Parco degli aranci. Secondo quanto si apprende, un uomo sarebbe giunto sul luogo a bordo di un’autovettura e una volta sceso ha imbracciato il fucile e fatto fuoco. I colpi hanno perforato una parete esterna della struttura che ospita un considerevole numero di migranti. Fortunatamente, non si sono registrate vittime o feriti. I carabinieri, che hanno avviato le indagini, non escludono alcuna ipotesi, anche se l’intimidazione resta la più accreditata. Al momento è in corso una classica attività investigativa che prevede anche perquisizioni. (E.M.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato