Occhiuto ridisegna la Giunta: entrano Capponi e Caracciolo, a Pietropaolo la vicepresidenza

LA “NUOVA” REGIONE

CATANZARO «Il presidente Roberto Occhiuto – dopo un positivo e approfondito confronto con i vertici nazionali e locali dei partiti che sostengono la sua maggioranza – ha firmato questa mattina i decreti con i quali viene in parte ridisegnata la Giunta della Regione Calabria. Il governatore – nel procedere all’assegnazione di nuove deleghe e alla nomina di nuovi assessori – ha deciso di alleggerirsi di alcuni dossier». Lo riferisce una nota diffusa dal portavoce del presidente Occhiuto. Due i nuovi assessori: Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo. La vicepresidenza va a Fratelli d’Italia con Filippo Pietropaolo.

I nuovi assessori e le nuove deleghe

Ecco la ridistribuzione delle deleghe da parte di Occhiuto.

– L’assessore Filippo Pietropaolo diventa il nuovo vice presidente della Giunta regionale. Avrà le deleghe all’organizzazione, alle risorse umane e transizione digitale, alla sicurezza e legalità e valorizzazione ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

– L’assessore Giovanni Calabrese avrà le competenze di indirizzo politico in materia di lavoro e formazione professionale, Its e alta formazione, tutela dell’ambiente, e turismo.

– Caterina Capponi – come anticipato dal Corriere della Calabria – viene nominata assessore con deleghe alle politiche sociali, alla cultura, allo sport e politiche giovanili, alle infrastrutture sportive, e alle pari opportunità.

– Maria Stefania Caracciolo viene nominata assessore con deleghe ai lavori pubblici, all’istruzione, all’edilizia scolastica, all’area dello Stretto e città metropolitana di Reggio Calabria, ai fenomeni migratori, all’urbanistica.

– L’assessore Gianluca Gallo seguirà l’agricoltura, le risorse agroalimentari e la forestazione, le aree interne e le minoranze linguistiche, i servizi di mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale.

– L’assessore Marcello Minenna avrà le deleghe economia e finanze, programmazione strategica e indirizzi per l’attuazione degli interventi finanziati con fondi nazionali e comunitari.

– L’assessore Rosario Varì avrà le competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico e internazionalizzazione, innovazione e sistema universitario, ricerca, sviluppo del porto di Gioia Tauro e Zes. Saranno di diretta competenza del presidente: rapporti con l’Unione europea; iniziativa legislativa; tutela della salute e politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali; indirizzi sugli enti strumentali, fondazioni e società partecipate; marketing territoriale e promozione degli asset strategici; aeroporti e trasporto aereo; protezione civile; ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di un assessore. Il governatore Roberto Occhiuto nella nota augura «buon lavoro a tutti i componenti della Giunta, certo che il nuovo assetto potrà dare rinnovato impulso all’azione del suo governo regionale. Il presidente, allo stesso tempo, ringrazia la vice presidente uscente Giusi Princi e l’assessore uscente Emma Staine per quanto di positivo fatto in questi anni di proficua collaborazione».

