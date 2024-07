Scomparsa di Alfonso Muleo a Catanzaro, il cordoglio del sindaco Fiorita

il ricordo

CATANZARO «Esprimo un dolore sincero per la scomparsa di Alfonso Muleo che è stato, oltre che storico presidente della Camera di Commercio, anche consigliere ed assessore comunale e quindi illuminato amministratore della nostra città». A dirlo in una nota è il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. «E’ difficile – continua il primo cittadino – catalogare la personalità eclettica di Muleo che è stato innanzitutto un imprenditore intelligente e coraggioso nel campo della ristorazione, prima con l’innovativa avventura del mitico “Uno più Uno” nella Galleria Mancuso poi con il suo “Caffè del Teatro” che ha accompagnato per anni la vita del Politeama. Ma Alfonso Muleo era anche uomo delle istituzioni e la sua “stagione” alla guida della Camera di Commercio viene ancora oggi ricordata come una delle più felici. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo a fondo, ma so benissimo che egli amava svisceratamente la nostra Città e soprattutto il centro storico, di cui auspicava un forte rilancio. Quando porteremo a termine i lavori, già programmati, di riqualificazione della “sua” Galleria Mancuso, troveremo il modo di ricordarlo nella maniera più adeguata. Muleo mancherà molto alla sua famiglia, alla moglie Maria e al figlio Luca, ma mancherà molto anche alla città».

