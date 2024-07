Rientra a sorpresa il caso Kevin Marulla: il Cosenza riconferma il team manager

calcio serie b

COSENZA Dopo settimane di aspre polemiche e un lungo silenzio da parte del Cosenza calcio, si risolve positivamente il caso Kevin Marulla, lo storico team manager rossoblù il cui addio sembrava ormai certo dopo la scadenza del contratto. In serata il club silano ha diffuso una breve nota in cui annuncia di aver trovato l’accordo con il dirigente cosentino, figlio della bandiera rossoblù Gigi, da 12 anni al servizio della società rossoblù. «La Società Cosenza Calcio – riporta la nota – comunica di aver trovato l’accordo, con reciproca soddisfazione, con Kevin Marulla che anche nella stagione 2024/25 rivestirà il ruolo di Team Manager della prima squadra. A Kevin l’augurio di buon lavoro per la sua 13sima stagione in rossoblù». Dunque, dopo gli attriti tra il presidente Eugenio Guarascio e Marulla delle scorse settimane che facevano ipotizzare una rottura ormai insanabile tra le due parti (si era già parlato di Emanuele Del Deuca come sostituto di Marulla), rientra un caso che aveva fatto storcere il naso a più di un tifoso rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

